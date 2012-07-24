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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 12:54 BJT

伊朗军方淡化关闭霍尔木兹海峡威胁

伊朗伊斯兰共和国通讯社周一援引该国一名军方司令官说法称，只要伊朗还能使用霍尔木兹海峡，就不会关闭这条重要航道，以缓和伊朗政界人士扬言封锁海峡报复制裁的威胁。欧盟对伊朗石油禁运令本月全面生效，伊朗议会正就一项法案进行讨论，以决定是否以关闭霍尔木兹海峡进行报复。图为资料图片。

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