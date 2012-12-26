伊朗本周将在霍尔木兹海峡举行军演

伊朗海军高层周二称，该国本周末将在霍尔木兹海峡开始为期六天的军演，旨在展示其军事实力。据伊朗媒体报道，该国海军司令萨亚里表示，伊朗海军将从本周五到下周三在霍尔木兹海峡、阿曼湾和印度洋北部海域举行代号为“Velayat 91”的演习活动。图为资料图片。路透