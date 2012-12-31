《独家新闻》中国华为合作伙伴曾企图将惠普电脑设备销往伊朗

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透12月30日 - 多项文件显示,中国华为技术在伊朗的一家主要合作伙伴,在2010年年末提议,向伊朗最大行动系统营运商出售至少价值130万欧元的惠普(Hewlett-Packard)电脑设备,而这些设备属于禁售产品.
华为是全球第二大电讯设备制造商,它的伊朗合作伙伴是一家在香港注册的私人公司.华为表示,华为及其合作伙伴最终都没有向伊朗移动通信公司(MCI)提供惠普产品.但这件事也提供了新的证据,显示中国企业曾经有意协助伊朗躲过贸易制裁.
根据路透所见到的文件,在向MCI提议出售产品的提案中,至少有13页内容注明为"华为机密",并且出现华为的公司标志.华为向路透发表声明,称这是"投标文件",并表示华为"主要当地合作伙伴"之一--Skycom Tech Co Ltd,把这些文件提交给了MCI.
华为声明指出,华为的伊朗业务完全遵守所有相关法令及规范,包括联合国、美国、欧盟的规定,华为亦要求合作伙伴严格遵守相关法令规范.
10月时,路透曾报导,华为在伊朗的另一家合作伙伴,去年企图向伊朗第二大行动系统营运商MTN Irancell出售遭禁运的美国天线设备,但最后遭MTN拒绝.根据这家美国天线制造商CommScope Inc的发言人表示,该公司与华为曾立有协议,规定华为可以在自家的系统内使用CommScope产品.他并称,CommScope致力完全遵守所有美国法律及制裁措施.
华为与惠普也有类似的合作关系.惠普声明称,公司设有严密的控制制度,确保合作伙伴及经销商遵守所有关于系统安全、全球贸易、客户隐私的法律及监管要求,惠普与华为的关系也不例外.
惠普声明并称,惠普的销售合约禁止将惠普产品销往伊朗,并要求遵守美国及其他相关出口法令.
美国政府已多年禁止将电脑设备销往伊朗,以防止伊朗发展核武.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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