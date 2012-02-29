伊朗称制造核弹为“弥天大罪”

路透日内瓦2月28日电（记者 Caroline Copley）---伊朗周二表示希望同国际原子能机构（IAEA）展开更多对话，并将生产核武器谴责为“弥天大罪”。伊朗因其核项目而面临日益加大的国际压力。

伊朗称其核项目是为和平用途，但该国与IAEA的谈判陷入停滞，西方国家对於伊朗核计划可能的军事用途也愈发担忧。

伊朗外交部长萨利希（Ali Akbar Salehi）在日内瓦裁军谈判会议上的讲话中称，他希望对话能继续下去，并且对双方朝正确的方向前进感到乐观。

他说：“我想再次强调，我们不认为拥有核武器能带来任何荣耀、骄傲或力量，完全相反，根据我们最高领导人发布的宗教规程，核武器的生产、拥有、使用或威胁使用，都是非法、无用、有害、危险并且被视为弥天大罪而禁止的。”

不过西方阵营却对此表示怀疑，西方外交官称伊朗不愿回应外界对其进行军用核研究的指控，IAEA称也未与伊朗安排更进一步对话。

IAEA上周发布的报告称，伊朗铀浓缩工作取得长足进展，引发外界担忧伊朗政府与西方的紧张关系或将升级为军事冲突，导致油价上涨。

以色列威胁将军事打击伊朗阻止其获得核弹，称伊朗持续的技术进步意味着该国或将很快进入“免疫区”——外界将再也无法阻止其核计划。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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