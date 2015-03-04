伊朗驻IAEA特使称尚未就核协议的期限达成共识

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透维也纳3月4日 - 伊朗驻国际原子能总署(IAEA)特使Reza Najafi周三表示，尚未就任何可能的最终核协议的持续期限达成共识。
伊朗目前正在与六个主要国家进行谈判，称美国总统奥巴马的评论不可接受。奥巴马表示，任何协议都应该至少维持10年。外交人士称，一般认为10年是较短的协议。
“目前对于持续时间显然没有达成共识，”Reza Najafi在一次IAEA理事会会议之后对记者表示。他没有详细说明伊朗会接受多长的期限。
“迄今无人可以说何时以及如何我们才能达成全面共识，”Najafi表示。他指的是3月底的截止期限，伊朗需要在此之前与六大国达成框架协议。(完)
(编译 张涛；审校 利棣儿)
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