IAEA对伊朗核谈判达成框架协议表示欢迎

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透维也纳4月3日 - 国际原子能机构(IAEA)周四对伊朗核问题谈判达成框架协议表示欢迎。根据协议，伊朗将进一步允许IAEA人员进入其核基地进行核查。
“六大国与伊朗就联合全面行动计划的关键问题发表声明，IAEA对此表示欢迎，”IAEA总干事天野之弥在声明中表示。六大国和伊朗将6月30日定为达成最终协议的截止期限。
“在IAEA理事会的支持下，一旦协议完成，该机构将对核问题相关措施的执行情况履行检查的责任。”(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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