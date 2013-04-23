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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 23日 星期二 11:18 BJT

伊朗和国际原子能机构将于5月会面--伊朗媒体

伊朗半官方通讯社Mehr和ISNA周一报道，伊朗和国际原子能机构官员将于5月21日在维也纳举行新一轮核谈判。这将是2012年初以来双方的第10轮谈判。目前为止，双方未能就国际原子能机构恢复对伊朗核设施进行调查达成协议。路透
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