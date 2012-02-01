国际原子能机构称与伊朗的会谈良好

路透维也纳2月1日电---国际原子能机构(IAEA)周三表示，该机构在德黑兰就核问题与伊朗举行了“良好”会谈，但尚需进行更多磋商。

联合国资深核监察员周六抵达德黑兰，与伊朗官员就外界质疑伊朗研制核武器举行会谈，并试图推动解决伊朗核争端。

IAEA副总干事赫尔曼·纳克厄特斯(Herman Nackaerts)在从德黑兰返回後对记者表示：“我们致力於解决所有悬而未决的问题，伊朗当然也致力於此。当然，我们还有大量工作要做，所以我们计划在近期再次访问伊朗。”

当被问及他对此次会谈是否满意时，纳克厄特斯表示：“是的，我们此行良好。”

他称此次为期三天的会谈进行了“密集的磋商”，但拒绝评论伊朗方面是否进行实质性对话或给出更多细节，称他首先需要向其上级汇报。

伊朗此前称此次会谈“富有建设性”，表示计划举行进一步会谈。

伊朗半官方的Fars通讯社周二援引匿名消息人士的话报导称：“伊朗与IAEA来访的核查人员的对话具有建设性……双方同意继续举行会谈。”

报导称，双方进一步对话的日期已经确定，但未给出细节。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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