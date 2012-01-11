欧盟将提前召开外长会议 拟禁运伊朗石油

路透德黑兰/维也纳1月10日电（记者 Parisa Hafezi/Fredrik Dahl）---欧洲和日本考虑对伊朗石油进口采取惩罚性削减措施。西方对伊朗在进行铀浓缩的消息表示愤怒，而伊朗一名高官则认为西方国家另有所图。

伊朗近日证实已在圣城库姆（Qom）附近山区掩体开始铀浓缩活动，并以间谍罪判处一名美国人死刑。该消息出来後，欧盟决定提前召开部长级会议，可能实施类似美国对伊朗的新制裁，以限制伊朗石油出口。

得知伊朗在福尔多（Fordow）开始铀浓缩活动，俄罗斯表示遗憾及关切，谴责伊朗无视国际社会呼吁。

国际原子能机构（IAEA）一名官员称，预计核查人员近期将访问伊朗，讨论对伊朗核项目军用可能的担忧。

日本已采取防范措施，请求沙特和阿联酋提供帮助，以免届时对伊朗实施石油禁运，影响日本原油需求。

对伊朗核项目的担忧导致油价上涨。

伊朗驻国际原子能机构代表苏丹尼耶（Ali Asghar Soltanieh）对伊朗学生通讯社（ISNA）称，国际原子能机构两年来一直监察福尔多，西方的反应有政治目的。伊朗议会选举在即，制裁对该国经济造成冲击，该国宗教领导层压力增加，谴责西方国家试图推翻伊朗政府。

欧盟在布鲁塞尔称，欧盟外长会议将提前一周於1月23日召开，届时料将就伊朗石油禁运做出决定。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。