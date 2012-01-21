伊朗议员呼吁就核科学家遇刺惩罚以色列

路透德黑兰/耶路撒冷1月20日电（记者 Ramin Mostafavi/Ori Lewis）---伊朗议长拉里贾尼（Ali Larijani）周五呼吁就杀害该国核科学家对以色列进行“惩罚”；随着中东危机升级，美国军方高官敦促以色列加强与美国协商。

海湾惊恐不安的阿拉伯邻国请求就伊朗核纠纷减少对峙。法国则呼吁中国和俄罗斯支持西方对伊朗的制裁措施，称外交解决伊朗问题的时间已经不多，因美国和以色列已经威胁将对伊朗动武。

一位外交人士对路透表示，寻求通过谈判解决伊朗核纠纷的主要大国可能在周五稍晚发表一项声明，列出伊朗需要为恢复会谈所做的事项。

但一位伊朗议员早前表示，除非包括五个安理会常任理事国和德国的六大国将核问题从议程中排除，否则伊朗不可能与这些国家恢复谈判。

伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）近日对该国两位遇害科学家的家属表示敬意。伊朗认为以色列是幕後黑手。曾担任伊朗核谈代表的拉里贾尼呼吁进行报复。

“恐怖主义在以色列等一些国家有很长的历史，”拉里贾尼称。

“以色列应当得到惩罚，以便让他们不能对我们国家再玩此类游戏。”

美国参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）日前短暂访问以色列。据称，邓普西对那里的官员表示，美方非常希望在战略上与以色列协调。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。