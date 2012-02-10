经济制裁迫使伊朗转向易货交易

路透巴黎/德黑兰2月9日电(记者 Valerie Parent/Parisa Hafezi)---大宗商品交易员周四表示，新的经济制裁伤及伊朗进口基本必需品的能力，伊朗正转用金条或石油来换取食品。

因难以支付紧急进口物资，伊朗基本食品的价格大幅上涨，民众生活艰难。

美国和欧盟对伊朗实施的新制裁并未禁止企业向伊朗出售粮食，但却难以使伊朗通过国际金融交易系统付费。

路透对全球大宗商品交易员的调查显示，自今年伊始，伊朗很难进口大米、食用油、动物饲料和茶叶等基本生活用品。运送食品船只在运抵伊朗港口後坚持收到付款後才卸货。

因伊朗货币里亚尔(rial)大幅下跌，最近数月，伊朗市面上的大米、面包和肉类价格大幅上涨。

交易商表示，伊朗粮食进口商过去通过阿联酋进行业务往来以规避制裁，但此举已被阿联酋政府切断。

一位要求匿名的欧洲粮食交易员表示：“他们用黄金购买粮食，实行易货交易。一些大型交易机构参与了有关交易。”

因支付问题刚刚出现，尚不清楚易货交易的具体细节，交易员也没有透露类似交易的确切规模。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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