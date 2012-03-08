法国称伊朗表里不一 怀疑谈判效果

路透巴黎3月7日电（记者 John Irish）---法国周三怀疑六国与伊朗恢复谈判能否取得成功，称伊朗看起来仍非真心希望在核问题上进行谈判。

欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）周二称，美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国已经接受了伊朗就其核项目举行会谈的提议。伊朗核谈判停滞已有一年之久，外界日益担心海湾地区将陷入冲突。

法国外长朱佩对谈判发出质疑。“我有些怀疑......我觉得伊朗仍表里不一。”朱佩在接受法国i-Tele电视台采访时称。

“因此我认为我们必须继续强力推行（已经对伊朗实施的）制裁。在我看来，这是防止军事行动的最好途径，军事行动将产生不可预计的後果，”朱佩说道。

伊朗外交部发言人在新的会谈前呼吁采取更具建设性方式。

“对伊朗采取的对抗性政策迄今没有效果，相关国家的官员最好采取建设性互动方式，”伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社引述伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast的话报导称。

法国总统萨科齐在六国领导人中第一个要求加强对伊朗的石油和金融制裁。他1月时曾表示，避免对伊朗进行军事干预的努力已经为时不多。

但是朱佩暗示法国对诉诸武力持谨慎态度。“以色列仍在（对军事行动）进行辩论，我们有责任让以色列意识到，军事行动将产生不可预计的後果。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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