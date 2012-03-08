法国称伊朗表里不一 怀疑谈判效果

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透巴黎3月7日电（记者 John Irish）---法国周三怀疑六国与伊朗恢复谈判能否取得成功，称伊朗看起来仍非真心希望在核问题上进行谈判。
欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）周二称，美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国已经接受了伊朗就其核项目举行会谈的提议。伊朗核谈判停滞已有一年之久，外界日益担心海湾地区将陷入冲突。
法国外长朱佩对谈判发出质疑。“我有些怀疑......我觉得伊朗仍表里不一。”朱佩在接受法国i-Tele电视台采访时称。
“因此我认为我们必须继续强力推行（已经对伊朗实施的）制裁。在我看来，这是防止军事行动的最好途径，军事行动将产生不可预计的後果，”朱佩说道。
伊朗外交部发言人在新的会谈前呼吁采取更具建设性方式。
“对伊朗采取的对抗性政策迄今没有效果，相关国家的官员最好采取建设性互动方式，”伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社引述伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast的话报导称。
法国总统萨科齐在六国领导人中第一个要求加强对伊朗的石油和金融制裁。他1月时曾表示，避免对伊朗进行军事干预的努力已经为时不多。
但是朱佩暗示法国对诉诸武力持谨慎态度。“以色列仍在（对军事行动）进行辩论，我们有责任让以色列意识到，军事行动将产生不可预计的後果。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。