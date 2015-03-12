独家：六大国开始与伊朗就结束制裁进行磋商--西方官员

路透联合国3月12日 - 西方官员表示，六大国已悄然开始与伊朗磋商一项联合国决议，准备在达成核协议后取消对伊朗的制裁。这可能使得美国国会更难以阻挠伊朗核协议的执行。

英国、中国、法国、俄罗斯、美国、德国与伊朗正在进行磋商这项决议。下周将恢复关于限制伊朗核能力的艰难谈判。

美国国务卿克里周三对国会表示，伊朗核协议将不具有法律约束力，未来的美国总统可以决定不予执行。47名美国共和党议员周一给伊朗领导人的公开信强调了这点，声称现任总统奥巴马2017年1月下台之后任何协议都可能被废弃。

但西方外交官员表示，关于核协议的联合国安理会决议可能具有法律约束力，这可能增大未来美国共和党破坏协议的难度，并可能使其无法得逞。

伊朗和六大国目前正致力于在3月底前达成最终协议的框架，并在6月30日前达成全面协议，伊朗停止最为敏感的核活动至少10年，以换取逐步解除对该国的所有制裁。

目前为止，谈判主要集中在美国和欧盟对伊朗能源和金融行业的制裁上，伊朗急于解除这些制裁，这将是下周伊朗与六大国在瑞士洛桑重启谈判后的症结所在。

但参与磋商的西方官员表示，正在讨论一份安理会决议草案，以着手解除2006年12月开始实施的相关制裁。

一位要求匿名的官员称，“虽然仍存在很大变数，但如果能就核问题达成协议，我们希望在联合国制裁问题上马上行动。”(完)

(翻译 张涛/张荻； 审校 杜明霞)

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