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时事要闻 | 2015年 4月 1日 星期三 08:57 BJT

伊朗希望与六大国周三开始起草初步协议

路透瑞士洛桑4月1日 - 伊朗外长扎里夫表示，他希望伊朗与六大国周三开始拟定初步政治协议。3月31日达成核协议的最后截止日期已过去。

“我们在核问题谈判中已经取得非常大的进展，我们希望周三开始起草文本，”扎里夫对记者称。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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