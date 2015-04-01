伊朗希望与六大国周三开始起草初步协议

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透瑞士洛桑4月1日 - 伊朗外长扎里夫表示，他希望伊朗与六大国周三开始拟定初步政治协议。3月31日达成核协议的最后截止日期已过去。
“我们在核问题谈判中已经取得非常大的进展，我们希望周三开始起草文本，”扎里夫对记者称。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)