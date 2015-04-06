逐步解除对伊朗制裁事宜仍需谈判--白宫

路透华盛顿4月6日 - 美国周一明确表示，只有伊朗遵守遏制其核计划的最终协议，才会同意逐步撤销制裁。

“在我们就如何切断他们获得核武器的所有途径达成协议之后，才能开始讨论减轻制裁，”白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)在记者会上称。

“第一天就取消对伊朗的所有制裁，这从来不是我们的立场，”他称。

白宫正积极说服美国立法者及其他批评人士，接受周四伊朗与六国达成的框架协议。

该框架协议是达成最终协议的重要一步，但没有就解除制裁的时间和范围达成一致。要达成一项最终协议，还有很多其它议题也必须在6月底的期限前解决。

伊朗首席谈判代表却对框架协议有另一番解释，称制裁不是逐步取消，而是在签订最终协议后立即取消。

欧内斯特表示，随着制裁开始解除，美国政府希望伊朗能持续遵守相关协议。

他称，如果伊朗领导人知道他们违反协议的话将会重新受到制裁，那么伊朗就更有可能遵守协议；有一天制裁会被完全取消，但在这之前，伊朗要在“很长时间内一直遵守协议”。

美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)周一称，双方对协议描述的差异与内容无关，而是双方强调的重点不同。

“显然目前(双方)描述的版本存在差异，但并非对协议内容存在分歧，”莫尼兹称。(完)

(编译 王丽鑫/许娜；审校 张涛/王颖)

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