逐步解除对伊朗制裁事宜仍需谈判--白宫

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透华盛顿4月6日 - 美国周一明确表示，只有伊朗遵守遏制其核计划的最终协议，才会同意逐步撤销制裁。
“在我们就如何切断他们获得核武器的所有途径达成协议之后，才能开始讨论减轻制裁，”白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)在记者会上称。
“第一天就取消对伊朗的所有制裁，这从来不是我们的立场，”他称。
白宫正积极说服美国立法者及其他批评人士，接受周四伊朗与六国达成的框架协议。
该框架协议是达成最终协议的重要一步，但没有就解除制裁的时间和范围达成一致。要达成一项最终协议，还有很多其它议题也必须在6月底的期限前解决。
伊朗首席谈判代表却对框架协议有另一番解释，称制裁不是逐步取消，而是在签订最终协议后立即取消。
欧内斯特表示，随着制裁开始解除，美国政府希望伊朗能持续遵守相关协议。
他称，如果伊朗领导人知道他们违反协议的话将会重新受到制裁，那么伊朗就更有可能遵守协议；有一天制裁会被完全取消，但在这之前，伊朗要在“很长时间内一直遵守协议”。
美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)周一称，双方对协议描述的差异与内容无关，而是双方强调的重点不同。
“显然目前(双方)描述的版本存在差异，但并非对协议内容存在分歧，”莫尼兹称。(完)
(编译 王丽鑫/许娜；审校 张涛/王颖)
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