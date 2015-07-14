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时事要闻 | 2015年 7月 14日 星期二 09:27 BJT

伊朗和六国将在0800GMT举行全面会谈--Fars

路透维也纳7月14日 - 半官方的法斯通讯社(Fars)报导称，伊朗和六大国将在周二0800GMT举行全面会谈，讨论一项可能的最终核协议。

“伊朗和六方将在当地时间上午1000于维也纳联合国总部举行全面会谈，”Fars表示。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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