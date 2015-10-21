伊朗最高领导人哈梅尼批准核协议--官方网站

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透安卡拉10月21日 - 伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的官方网站周三称，哈梅尼批准了伊朗与各相关国家达成的核协议，命令在满足一定条件的基础上实施该协议。
网站刊发的哈梅尼写给伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)的信函称，美国和欧盟应该明确宣布取消对伊朗的制裁，并警告称，这份核协议存在一些结构性弱点。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。