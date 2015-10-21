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时事要闻 | 2015年 10月 22日 星期四 07:51 BJT

伊朗最高领导人哈梅尼批准核协议--官方网站

路透安卡拉10月21日 - 伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的官方网站周三称，哈梅尼批准了伊朗与各相关国家达成的核协议，命令在满足一定条件的基础上实施该协议。

网站刊发的哈梅尼写给伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)的信函称，美国和欧盟应该明确宣布取消对伊朗的制裁，并警告称，这份核协议存在一些结构性弱点。(完)

(编译 刘秀红；审校 张涛)

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