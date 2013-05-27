伊朗向印度炼厂提供保险 以提高原油销量--消息人士

路透新德里5月27日 - 行业人士周一表示，伊朗因遭西方国家严苛制裁导致收入下降，因此该国向印度炼油商提供保险，以增加原油销量。

制裁措施已令印度炼油商被迫减少进口，因印度保险商称不再为加工伊朗原油的炼油商提供保险。印度是伊朗第二大石油买家。

“他们(伊朗)表示，能够为我们的炼厂提供保险，”一名消息人士透露，此前印度石油部长Veerappa Moily与伊朗石油部长Rostam Qasemi进行了会晤。

“我们的会晤颇有成效...是关于能源行业，”Qasemi向记者简略表示。

Qasemi从周日起对印度进行为期三天的访问，希望能够说服印度增加从伊朗进口石油的规模，并增加对伊朗油气行业的投资。

行业数据显示，3月31日止当周，印度从伊朗进口的原油减少26.5%，4月购买量也减少了56.5%。

消息人士表示，Qasemi向印度企业提供了一份共同开发伊朗法尔西区块(Farsi block)中法扎德B号气田的合同，并要印度增加对伊朗的出口，以解决贸易失衡问题。

另一名消息人士称，伊朗还表示愿意途经阿曼向印度运送液化天然气。但伊朗并不拥有对气体进行液化处理的技术，因此他们请求印度同意在阿曼进行天然气液化，来进一步增加对印度的供应。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。