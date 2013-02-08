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时事要闻 | 2013年 2月 8日 星期五 15:00 BJT

哈梅内伊呼吁伊朗官员停止互相攻击

路透迪拜2月7日 - 伊朗媒体周四报道称，最高领袖哈梅内伊要求官员停止互相口头攻击。

伊朗总统大选将于6月举行，但近期总统内贾德与议长拉里贾尼互相攻击，水火不容的态势升级。

据伊朗学生通讯社（ISNA）报道，哈梅内伊称：“官员必须考虑国家利益，停止互相攻击。”

内贾德周四公开指责拉里贾尼家族以权谋私。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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