哈梅内伊呼吁伊朗官员停止互相攻击

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透迪拜2月7日 - 伊朗媒体周四报道称，最高领袖哈梅内伊要求官员停止互相口头攻击。
伊朗总统大选将于6月举行，但近期总统内贾德与议长拉里贾尼互相攻击，水火不容的态势升级。
据伊朗学生通讯社（ISNA）报道，哈梅内伊称：“官员必须考虑国家利益，停止互相攻击。”
内贾德周四公开指责拉里贾尼家族以权谋私。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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