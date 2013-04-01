制裁促使伊朗通胀率升至30%上方

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透迪拜4月1日 - 根据伊朗政府统计中心公布的数据，受国际经济制裁的影响，伊朗的通胀率已攀升至30%上方。
伊朗半官方迈赫尔(Mehr)通讯社周一援引统计中心数据报道称，截止到3月20日的过去12个月，伊朗的通胀率已达到31.5%。
之前公布的官方数据显示，去年12月底，伊朗的通胀率为27.4%。2012年3月的通胀率为26.4%。
在过去十年的多数时间中，伊朗的通胀率一直保持在两位数。伊朗的通胀率在2010年年底开始大幅上升，当时伊朗政府削减了粮食和燃料补贴。此后针对伊朗核项目的制裁促使其货币贬值，令物价承压。
分析人士称，包括进口商品价格在内，伊朗真正的通胀率或许是官方数据的两倍。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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