伊朗互联网服务遭暂时性屏蔽 现已恢复正常

特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透旧金山2月13日电（记者 Joseph Menn）---美国互联网专家周一称，近几天伊朗大多数电脑用户无法访问邮件、社交网络和其他服务，令外界越发担忧伊朗政府正在扩大对普通公民的监控。
外部专家和伊朗博客作者称，互联网服务提供商似乎接到了伊朗政府的指令，从上周五开始屏蔽最常见形式的安全连接。周一互联网流量恢复至正常水平。
追踪全球互联网流量的美国公司Renesys的Earl Zmijewski表示，屏蔽明显影响了所有伊朗以外的加密国际网站，这些网站基於SSL协议，网址以“https”开头。
谷歌的Gmail服务也基於SSL协议，该公司称来自伊朗的访问流量突然大幅下降。
提供互联网匿名使用服务的Tor项目执行董事Andrew Lewman发现，类似情况从德黑兰开始，随後蔓延至伊朗全国。
Lewman指出，尽管白俄罗斯和缅甸等国也曾屏蔽SSL协议，伊朗是采取此举动的最大国家。
屏蔽消失的原因不明，或是因为伊朗一些政客的抱怨，或因为一些企业提出了反对意见，但大多数关注事态发展的人认为原因可能是测试结束。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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