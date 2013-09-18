美国社交网站“开放”在伊朗昙花一现

9月17日截取的伊朗最高领导人哈梅内伊在Facebook的个人页面的截图。 REUTERS/Stringer

路透迪拜9月17日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗民众周一曾短时内得以登陆Facebook和Twitter网站，随后在网络防火墙于次日恢复后重新被阻断。伊朗当局称技术原因导致了这次持续几个小时的网络开放，由此打消了外界有关互联网自由访问的臆测。

周一晚些时候，伊朗境内几个人发现可以不用技术手段绕过防火墙，能够直接登陆自己在Twitter和Facebook等美国社交媒体网站的账户。四年前，伊朗在镇压伊斯兰革命后爆发的最大规模抗议活动期间开始阻断国内民众对上述网站的访问。

这次短时访问让人臆测伊朗当局在鲁哈尼总统上任后可能放宽网络管制。然而，上述社交网络登陆周二再次受阻，且有互联网管理官员表示，伊朗部分互联网服务提供商短时放开管制可能是技术原因造成的。

“昨晚没有过滤Facebook明显是技术原因造成的，技术委员会正在调查此事，”伊朗政府负责网络过滤机构的秘书长Abdolsamad Khoramabadi告诉伊朗迈赫尔（Mehr）通讯社。

他还表示，正在对网络服务提供商进行调查。

Facebook和Twitter负责国际市场的高管没有即刻对上述事件进展置评。

一名身居国外的伊朗专家表示，取消封锁涉及到的网站非常广泛，支持是因技术故障的观点。

不过，另有专家表示。鲁哈尼领导的新政府可能考虑放松对一些受欢迎网站的限制，能够绕开防火墙限制的伊朗民众，政府官员、甚至哈梅内伊都利用这些网站发布消息。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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