伊朗总统称在伊外国投资者必须共享利益才会受到欢迎

路透迪拜8月30日 （记者 Sam Wilkin） - 伊朗总统鲁哈尼称，在伊外国投资者应准备好在投资中与伊朗共享利益。这暗示即使制裁解除，伊朗也将实施可能与美国法规相悖的强硬商业条款。

自7月14日伊核协议达成后，全球各地企业的代表团纷纷涌向伊朗。国际社会对伊朗的制裁可能在2016年年初解除，届时伊朗将向全球开放。

但是，鲁哈尼周六暗示，投资者只有与当地伙伴合作、雇佣当地工人并转移技术才会受到欢迎。这是伊朗迄今在外国企业未来可能面临的义务方面发出的最明确言论。

“如果外国企业或者国家认为他们能控制一个拥有8,000万人口的市场，他们就错了，我们绝不会允许这种情形发生，”鲁哈尼周六在国家电视台播放的新闻发布会上说道。

“我们的政策是，你将投资和技术带到伊朗，并与伊朗人合作，然后伊朗全国和地区的部分市场将为我们双方共享，我们年轻一代也将有就业机会。”

伊朗尚未披露将对外国投资者实施的任何具体合同条款。伊朗石油部长比詹·赞加内周一称，9月将制定一个新的标准石油合同，并于12月在伦敦的一个会议上推出。

伊朗工业发展与改造组织（Industrial Development and Renovation Organization）主席Reza Norouzzadeh在本月早些时候也发表了类似言论。他指出，企业“只有通过合资才会受到伊朗市场的欢迎”。

专家们称，这其中有一些是发展中经济体的典型要求，但如果不小心与受到非核制裁的实体合作或者与潜在的军事应用共享技术，（外国）企业有可能会陷入麻烦。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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