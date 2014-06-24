伊朗加强与伊拉克边境的安全防御--IRNA

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透迪拜6月23日 - 伊朗内政部长Abdolreza Rahmani-Fazli周一称，伊朗已经增强了对伊朗与伊拉克边境的监视，以防止邻国的暴力扩散至本国。
伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIL）的逊尼派武装分子迅速向伊拉克首都推进。
“由于伊拉克局势的特殊性以及伊拉克与我们的西部地区接壤，我们已经采取适当的预防措施，加强对边境的控制、看守和防御。”伊朗内政部长对记者说道。
伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引伊朗内政部长的话报导称：“但是，现在我们并不担忧。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。