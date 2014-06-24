伊朗加强与伊拉克边境的安全防御--IRNA

路透迪拜6月23日 - 伊朗内政部长Abdolreza Rahmani-Fazli周一称，伊朗已经增强了对伊朗与伊拉克边境的监视，以防止邻国的暴力扩散至本国。

伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIL）的逊尼派武装分子迅速向伊拉克首都推进。

“由于伊拉克局势的特殊性以及伊拉克与我们的西部地区接壤，我们已经采取适当的预防措施，加强对边境的控制、看守和防御。”伊朗内政部长对记者说道。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引伊朗内政部长的话报导称：“但是，现在我们并不担忧。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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