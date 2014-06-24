伊朗加强与伊拉克边境的安全防御--IRNA

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜6月23日 - 伊朗内政部长Abdolreza Rahmani-Fazli周一称，伊朗已经增强了对伊朗与伊拉克边境的监视，以防止邻国的暴力扩散至本国。
伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIL）的逊尼派武装分子迅速向伊拉克首都推进。
“由于伊拉克局势的特殊性以及伊拉克与我们的西部地区接壤，我们已经采取适当的预防措施，加强对边境的控制、看守和防御。”伊朗内政部长对记者说道。
伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引伊朗内政部长的话报道称：“但是，现在我们并不担忧。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月