哈梅内伊回绝美国主动提出的对抗伊斯兰国提议

路透巴黎/迪拜9月15日 - 伊朗最高领袖周一说，他个人拒绝了美国提出的开会讨论对抗伊斯兰国事宜的要求，这对美国寻求建立军事联盟对抗伊拉克及叙利亚境内激进武装的努力显然是个打击。

全球大国周一在巴黎开会，公开支持对伊拉克境内的伊斯兰国武装采取军事行动。法国向伊拉克派出侦察机，使其成为第一个加入美国在伊拉克空袭行动的盟国。

但是，伊朗是伊叙境内反伊斯兰国势力的核心盟友，却未受邀出席巴黎的会议。所有与会国家支持在伊拉克行动的同时，却对叙利亚只字未提。美国外交官员在叙利亚建立行动联盟的难度要大得多。

伊朗最高领导人哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)表示，美国曾透过在巴格达的伊朗大使馆，要求开会讨论对抗伊斯兰国的行动。哈梅内伊向来很少像这样直接干预外交事务。

哈梅内伊称，一些伊朗官员对这样的交流表示欢迎，但他个人却持否定态度。

美国国务卿克里说，美国“没有与伊朗合作，”但他拒绝谈及是否曾透过伊朗驻巴格达大使馆向伊方提议这件事。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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