伊朗誓要保卫伊拉克什叶派穆斯林圣地，武装分子攻入炼油厂

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达6月18日 - 伊朗总统鲁哈尼周三誓要保卫伊拉克什叶派穆斯林圣地。

巴格达北部Baiji炼油厂一名官员称，经过一早的激战，逊尼派武装分子控制了该炼厂四分之三的厂区。防守该厂的精锐部队已经被围一周。

上周以来，逊尼派武装分子迅速推进，击溃什叶派政府领导的政府军，占领了伊拉克北部主要的城市。

鲁哈尼在电视直播讲话中表示伊朗准备采取行动，这是目前为止最明确的宣言。

“我们郑重告诫杀人犯和恐怖分子们，伊朗将毫不迟疑地保卫什叶派圣地卡尔巴拉、纳杰夫、卡德米亚和萨迈拉。”

鲁哈尼表示，许多人要求前往伊拉克保卫这些圣地，但他也强调伊拉克人准备自卫：“感谢安拉，我要告诉亲爱的伊朗人民，老兵和伊拉克什叶派与库尔德战士等各种力量也准备做出牺牲。”

Baiji炼油厂是逊尼派武装分子当前的目标，该厂是伊拉克最大的炼油厂。

该厂周二关闭，外国员工乘直升机离开。伊拉克精锐部队多次击退武装分子的进攻。

“武装分子已经闯进炼厂。现在他们控制了生产设备、行政大楼以及四座了望塔。那相当于75%的厂区。”该炼厂内一名官员说道。

伊拉克政府反恐发言人Sabah Nouri表示，虽然遭到来自三个方向的攻击，政府军仍控制着局势，并击毙了50-60名武装分子，烧毁了六七辆武装分子的车辆。（完）