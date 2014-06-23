综述：伊朗指责美国干涉伊拉克 ISIL叛军加强对叙边境的控制

路透伊拉克安巴尔6月22日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)周日指责美国试图利用教派矛盾重新控制伊拉克。逊尼派武装分子则从叙利亚边境新占领的据点出发，朝巴格达挺进。

哈梅内伊没有提及伊朗总统最近提出的与老对头美国携手帮助伊拉克政府的建议。

周日，逊尼派武装分子又占领了一个叙利亚边境的据点，继续已经持续了两周的攻城略地行动。伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)组织寻求建立一个横跨伊拉克和叙利亚的哈里发政权，引起中东和西方国家的高度警惕。

“我们强烈反对美国和其它国家干涉伊拉克，”伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引哈梅内伊的话报导，“我们不支持那样做，因为我们认为伊拉克政府、国家和宗教当局有能力结束暴乱。”

一些伊拉克局势分析师将哈梅内伊的话解读为警告美国不要试图找人接替伊拉克总理马利基。西方国家和伊拉克国内有很多人认为马利基要为目前的危机负责。在他掌权的八年期间，他排挤疏远了许多逊尼派人士。

但哈梅内伊没有清楚说明伊朗对马利基的支持到底会到什么程度。

美国国务卿克里在埃及开罗讲话时称，美国希望伊拉克人民找到一个能代表所有伊拉克人的领导层，不过他与奥巴马一样，表示美国不会指定或选择由谁来担任领导人。

“美国希望伊拉克人民选出能代表所有民意的领导人，态度包容且愿意分享权力，“克里说。

目击者和安保消息人士称，ISIL叛军周日从伊叙边境一处新占领的边防站出击，占领了伊拉克西部安巴尔省的三个小镇。叛军先在周六占领了Qaim小镇附近的边境线。又接着在周日占领了al-Waleed边防站。

占领这些地方让ISIL暴徒掌握了通往叙利亚的供给线，而ISIL势力已然在利用叙利亚国内反对总统阿萨德的混乱局面攻占地盘。

Qaim小镇的沦陷标志着ISIL朝自己的军事目标--摧毁一个世纪前列强为瓜分奥斯曼帝国划定的边境线--又更近了一步。

ISIL周日攻占的地区包括Qaim东边幼发拉底河沿岸的Rawa和Ana两个小镇，以及约旦-巴格达公路上的南部小镇Rutba。约旦方面表示，已经看不到来自伊拉克的车流。

这些小镇分布在ISIL伊拉克西北部至叙利亚东部据点的供给线上，过去几天，ISIL从反对阿萨德的逊尼派势力手中夺走了多个小镇和战略要地。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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