伊朗增加对中国铁矿石出口 弥补石油收入下降

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透新德里/伦敦8月23日（记者 Krishna N Das/Silvia Antonioli） - 伊朗增加对中国和印度出口铁矿石和铁产品，试图部分弥补因制裁导致的石油出口收入的大幅降低。
过去几年，西方国家的制裁导致伊朗石油出口减半。与此同时，伊朗铁矿石出口增长超过60%，达到每年2,500万吨左右，按目前的价格计算，价值约30亿美元。
与伊朗失去的每年约350亿美元石油收入相比，这些收入很少。
“制裁迫使伊朗寻找石油和天然气以外的出口收入途径，矿产行业一直表现不错。我知道铁矿石等产品的出口大幅增加，”伊朗国家石油公司前官员、现任英国一家能源咨询机构负责人的Mehdi Varzi说道。
美国能源信息署预计，2012年伊朗石油收入为690亿美元。
过去一年，伊朗超过印度成为中国第四大铁矿石供应国。中国海关数据显示，1-7月，伊朗对华铁矿石出口量增加35%至1,340万吨。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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