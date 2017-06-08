IS周三袭击伊朗议会大楼与霍梅尼陵墓 造成至少13人死亡

路透伦敦6月7日 - 自杀炸弹客与枪手周三袭击德黑兰的伊朗议会大楼与前最高领袖霍梅尼(Ayatollah Khomeini)陵墓，至少造成13人丧生。伊朗革命卫队指控沙特阿拉伯为这起罕见袭击事件的幕后主使。

伊斯兰国(Islamic State, IS)宣布对袭击事件负责，并威胁将对占伊朗人口多数的什叶派民众发动更多攻击。强硬的逊尼派激进份子把什叶派视为异教徒。

伊朗外长扎里夫(Javad Zarif)在推文中表示：“支持恐怖行为的暴君威胁将战斗引入我们的国土。代理人攻击他们主子最鄙视的东西--民主的所在地。”

他并未明确谴责任何国家，但推文似乎指向沙特副王储萨勒曼5月的一段谈话，当时他表示沙特将把争夺地区影响力的“战斗”带进伊朗。

沙特否认卷入德黑兰攻击行动，但这起袭击使得两国紧张关系升温，两国争夺对海湾地区的控制权以及对更广大伊斯兰世界的影响力。几天前，沙特与其他几个逊尼派穆斯林国家宣布与卡塔尔断交，指控后者支持伊朗与激进组织。

这也是伊斯兰国首度宣称在伊朗境内发动攻击。

伊朗国家安全委员会副主席Reza Seifollhai周三晚间对官方电视台表示，攻击者为加入伊斯兰国的伊朗人。伊朗警方称已逮捕五名嫌犯。(完)