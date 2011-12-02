以色列防长：不会立即进攻伊朗

以色列国防部长巴拉克周四称，以色列不会立即进攻伊朗，但如其发现伊朗发展核武器，仍可能采取任何行动。他表示：''目前我们没有采取行动的打算，不是因为被吓倒了，而是要沉着冷静行事。''此前美军参谋长联席会议主席登普西称美国确信制裁和外交压力是对付伊朗的正确途径，但''不排除采取其他行动的可能''。路透