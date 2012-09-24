伊朗军官称以色列终将攻击伊朗

路透迪拜9月22日电---伊朗革命卫队司令贾法里（Mohammad Ali Jafari）周六称，以色列早晚有一天会攻击伊朗。

目前多方揣测以色列可能在美国11月总统大选前空袭伊朗，贾法里在记者会上称，如果以色列敢这麽做，将被摧毁。

据伊朗学生通讯社报导，当被问及以色列威胁袭击伊朗核设施的消息时，贾法里称以色列与伊斯兰世界的对立终将演变为实际冲突。

他说：“我们正不遗余力地加强防御能力，因此若真的遭攻击，我们能够保卫自己的国家，以及其他需要我们帮助增强防御的国家。”

他说：“战争终将发生，但不清楚会发生在何时、何地。”

“他们（以色列）如果动手，他们将被摧毁，他们就彻底完了。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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