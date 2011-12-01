以色列防长：不会立即进攻伊朗

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透耶路撒冷12月1日电（记者 Jeffrey Heller）---以色列国防部长巴拉克（Ehud Barak）周四称，以色列不会立即进攻伊朗，但是如果以色列发现伊朗发展核武器，仍可能采取任何行动。
"目前我们没有采取行动的打算，不是因为被吓倒了，而是要沉着冷静地行事。我们不想挑起大规模战争。"巴拉克表示。
美军参谋长联席会议主席登普西(Martin Dempsey)称，美国确信制裁和外交压力是对付伊朗的正确途径，不过"不排除采取其他行动的可能"。
巴拉克称："如果利用制裁和外交手段能够令伊朗放弃核计划，以色列非常欢迎。但是我觉得不太可能。"
当被问及登普西的评论时，巴拉克表示以色列"高度尊重美国的看法"，将继续与美国在安全问题上保持对话。
"但是以色列终究是主权国家，以色列政府、国防力量和安全力量要对以色列的安全、未来和生存负责。"巴拉克说。
"当然，非外交行动是最後的选项，我认为大家都同意，采取任何行动的可能性都存在。"巴拉克称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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