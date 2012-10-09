伊朗嘲讽以色列防空能力虚弱 指责多国对伊朗搞黑客袭击

路透迪拜10月8日电（记者 Yeganeh Torbati）---伊朗周一就一架无人驾驶飞机飞入以色列领空一事嘲笑以色列防空能力脆弱。不过伊朗没有表示周末被以色列击落的这架无人机属於伊朗。

伊朗还指责以色列和其他国家过去几周策划对伊朗近海油气平台的网络进行黑客攻击。

伊朗Fars通讯社报导，伊朗伊斯兰革命卫队副协调官Jamaluddin Aberoumand称，无人驾驶飞机飞入以色列领空，显示以色列的Iron Dome反导防御系统“不管用”。

以色列军方称，空军周六击落了一架飞入该国南部领空的无人驾驶飞机，不过还不清楚该飞机来自哪里。

Iron Dome是用来击落短程火箭的，而不是针对无人驾驶飞机等飞行缓慢的飞机。

Iranian Offshore Oil Company信息技术负责人Mohammad Reza Golshani对伊朗Mehr通讯社称，伊朗专家成功击退了对近海油气平台信息网络的黑客攻击。

“攻击是由占据耶路撒冷的国家（以色列）和其他一些国家策划的。”Golshani说道。平台上的电话通讯已经恢复正常。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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