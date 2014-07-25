哈梅内伊呼吁终结以色列政权

伊朗最高领袖哈梅内伊周三呼吁举行一场全民公投，希望生活在以色列境内的阿拉伯人和犹太人能终结以色列政权，但同时表示，在公投举行前，武装抵制是必要的。哈梅内伊和他的前任霍梅尼多年来屡次呼吁终结以色列政权，包括通过该地区全民公投的方式。该地区以巴勒斯坦人为主。路透