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路透中文国际短讯 | 2014年 7月 25日 星期五 13:37 BJT

哈梅内伊呼吁终结以色列政权

伊朗最高领袖哈梅内伊周三呼吁举行一场全民公投，希望生活在以色列境内的阿拉伯人和犹太人能终结以色列政权，但同时表示，在公投举行前，武装抵制是必要的。哈梅内伊和他的前任霍梅尼多年来屡次呼吁终结以色列政权，包括通过该地区全民公投的方式。该地区以巴勒斯坦人为主。路透
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