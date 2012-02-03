伊朗最高领袖威胁对制裁进行报复

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透德黑兰2月3日电---伊朗最高领袖哈梅内伊周五称，伊朗不会迫于国际压力放弃核计划，并威胁将针对对伊朗石油出口制裁进行报复。
“威胁和攻击伊朗将伤害美国......制裁不会影响我们继续核计划的决心......面对石油禁运和战争威胁，我们将在合适的时机给予回击，”哈梅内伊在国家电视台实况转播的讲话中称。
“我可以毫无畏惧地讲，伊朗将支持并帮助任何愿意对抗以色列的国家和组织。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。