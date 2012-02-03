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时事要闻 | 2012年 2月 3日 星期五 17:50 BJT

伊朗最高领袖威胁对制裁进行报复

路透德黑兰2月3日电---伊朗最高领袖哈梅内伊周五称，伊朗不会迫于国际压力放弃核计划，并威胁将针对对伊朗石油出口制裁进行报复。

“威胁和攻击伊朗将伤害美国......制裁不会影响我们继续核计划的决心......面对石油禁运和战争威胁，我们将在合适的时机给予回击，”哈梅内伊在国家电视台实况转播的讲话中称。

“我可以毫无畏惧地讲，伊朗将支持并帮助任何愿意对抗以色列的国家和组织。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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