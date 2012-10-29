伊朗已获得以色列禁区照片--报导

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透迪拜10月29日电---伊朗媒体周一援引该国一名议员的说法报导称，通过本月早些时候派到以色列领空的无人驾驶飞机，伊朗获得了以色列军事基地和其他禁区的照片。
本月早些时候，以色列击落了一架越过其边境55公里的无人机。黎巴嫩武装组织真主党(Hezbollah)宣称对此负责，称这架飞机零部件由伊朗生产，在黎巴嫩组装。
据伊朗迈赫尔通讯社(Mehr)报导，伊朗国会议员Esmail Kowsari在接受伊朗阿拉伯语电视台Al-Alam采访时表示，这架无人机在被击落前传回了以色列“敏感基地”的照片。
他说：“飞机在线传送了照片，现在我们拥有禁区的图片。”
以色列领空受到军方的严密监控，除商业航空外，其他活动受限。
据迈赫尔通讯社报导，伊朗国防部长艾哈迈德·瓦希迪(Ahmad Vahidi)周日称，被击落的无人机并不代表伊朗的最新无人机技术。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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