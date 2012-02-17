伊朗“暗战”越发频繁 形势更加扑朔迷离

路透曼谷/伦敦2月16日电（记者 Andrew R.C. Marshall/Peter Apps）---最近泰国、印度和格鲁吉亚发生多起针对以色列目标的袭击，安全专家认为，这些袭击表明，伊朗开始对其核设施遭暗中破坏进行报复。

近几年，至少四名伊朗核科学家遇害，据信这与以色列情报机构有关。尽管以色列总是不予置评，一些安全分析人士还怀疑，伊朗一些军用和核设施的大爆炸也与以色列相关。

伊朗否认参与了本周的袭击，指控以色列使用苦肉计。不过外界普遍怀疑，这些袭击的真正目的意在警告以色列，伊朗准备以牙还牙。

曾为摩萨德工作的Gad Shimron称，“我觉得这些事情意在表明：你能做的事情，我也能做。换句话说，如果以色列为安全目的使用恐怖手段，对方料会进行报复。”

在目前紧张局势日益升级，各方猜忌不断的大背景下，对伊朗核项目、以色列可能袭击伊朗以及海湾地区冲突可能扩大的担忧可能助推冲突升级。

美国战略与国际研究中心的Anthony Cordesman称，“各方都面临越来越多的压力。目前他们间的互动方式令人很难预测他们将采取的行动。”

尽管一些西方官员称，现在指责伊朗应为本周的袭击负责还为时尚早，但安全分析人士提到不断增多的间接证据。泰国当局称，新德里、第比利斯和曼谷爆炸案中均使用了类似的磁性炸弹。

伊朗长期借助黎巴嫩真主党和哈马斯等组织攻击海外敌人，情报专家认为这次可能也一样。近几年伊朗与哈马斯的关系有些疏远，与真主党仍走得很近。

另有一些分析师认为，爆炸案的制造者可能是伊朗革命卫队下属圣城旅（Quds Force）的成员，据信该部队从事“海外行动”。

现在各种阴谋论甚嚣尘上。一些人甚至称，以色列可能自导自演了这些袭击，以损害伊朗同亚洲大国，尤其是印度的关系。

牛津大学东方研究系的Farhang Jahanpour称，“形势越来越糟，这当然为那些希望挑起冲突的人提供了好借口。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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