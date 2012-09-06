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时事要闻 | 2012年 9月 6日 星期四 18:48 BJT

伊朗将以色列军事威胁视同来自美国

路透迪拜9月5日电---伊朗Fars通讯社周三引述伊朗伊斯兰革命卫队海军指挥官Ali Fadavi报导称，伊朗认为美国和以色列拥有共同利益，如果受到袭击，将对两国都采取报复行动。

此前一则以色列媒体报导称，美国正在和伊朗进行谈判，试图在未来可能发生的以色列-伊朗战争中明哲保身，白宫对该报导予以否认。美国总统奥巴马的竞选对手指责他对伊朗的态度过於软弱，奥巴马对指责予以回避。

“将以色列与美国区分开没有任何意义，我们不能将两者区分开来。”Fadavi说道。

“因此，现在对伊朗采取威胁态势的只有美国人。如果美国人干一点蠢事，他们就不可能安全离开中东。”

随着11月美国大选临近，以色列总理内塔尼亚胡呼吁对伊朗采取更强硬态度，含蓄地敲打奥巴马强调对伊朗施加外交和制裁压力，阻止伊朗核进程。

以色列如果决定进攻伊朗，可能希望得到美国的支持，但是美军参谋长联席会议主席邓普西的讲话则暗示美国不愿卷入冲突。

“如果以色列选择进攻伊朗，我不想跟他们一道。”英国卫报引述邓普西的话报导称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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