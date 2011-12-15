（更正）日本希望规避美国对伊朗的新制裁

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
（更正：英文原文有误，第二段"日本财务省一名官员"应为"日本外务省一名官员"）
路透东京12月14日电---《日本经济新闻》(Nikkei business daily)在周三晚版报导称，日本正游说美国，希望能规避防止其购买伊朗石油的新制裁。
报导援引消息人士的话称，日本和美国本周早些时候就此问题开始讨论。日本外务省一名官员对路透表示，日本正在与美国和欧盟讨论制裁伊朗问题，但拒绝提供细节。
美国国会一委员会周一同意对伊朗施加新的经济制裁，希望本周能通过立法，但该举措允许美国的盟国寻求规避。
日本担心针对伊朗央行的新一轮制裁使其无法为原油进口埋单。
日本去年每天从伊朗进口35.5万桶原油。
《日本经济新闻》表示，日本的一些大型银行也提出，在针对原油交易的任何新制裁出台前，他们需要过渡期。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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