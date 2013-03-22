哈梅内伊：若遭攻击 将摧毁以色列城市

英国退欧谈判即将展开 卡塔尔承诺投资50亿英镑表支持
路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。
路透迪拜3月21日（记者 Marcus George/Zahra Hosseinian） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周四警告称，如果伊朗核设施遭以色列袭击，将摧毁以色列城市特拉维夫和海法。
哈梅内伊发表伊朗新年讲话时称：“以色列时不时威胁发动军事侵略，但是他们知道，如果他们犯下最小的错误，伊朗将会把特拉维夫和海法夷为平地。”
哈梅内伊认为在伊朗的敌人中以色列还没有大到可以对其构成威胁。
“我们已经说过很多次，我们没有在寻求发展核武器，”哈梅内伊说道。
他对近期美国提出的直接对话建议兴趣不大。“我对这些对话并不乐观。因为过去的经验告诉我们，美国官员所谓的谈判不是双方坐下来商量出一个符合逻辑的解决方案……而是他们一直说呀说，直到伊朗接受他们的观点。”
“我对他们的评论不乐观，但也不反对，”哈梅内伊称，并表示如果美国真的想达成协议，解决问题“很简单”。
哈梅内伊呼吁世界承认伊朗进行铀浓缩以获得核能源的“应有权利”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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