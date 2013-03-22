哈梅内伊：若遭攻击 将摧毁以色列城市

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜3月21日（记者 Marcus George/Zahra Hosseinian） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周四警告称，如果伊朗核设施遭以色列袭击，将摧毁以色列城市特拉维夫和海法。
哈梅内伊发表伊朗新年讲话时称：“以色列时不时威胁发动军事侵略，但是他们知道，如果他们犯下最小的错误，伊朗将会把特拉维夫和海法夷为平地。”
哈梅内伊认为在伊朗的敌人中以色列还没有大到可以对其构成威胁。
“我们已经说过很多次，我们没有在寻求发展核武器，”哈梅内伊说道。
他对近期美国提出的直接对话建议兴趣不大。“我对这些对话并不乐观。因为过去的经验告诉我们，美国官员所谓的谈判不是双方坐下来商量出一个符合逻辑的解决方案……而是他们一直说呀说，直到伊朗接受他们的观点。”
“我对他们的评论不乐观，但也不反对，”哈梅内伊称，并表示如果美国真的想达成协议，解决问题“很简单”。
哈梅内伊呼吁世界承认伊朗进行铀浓缩以获得核能源的“应有权利”。（完）
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
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