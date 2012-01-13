伊朗总统结束拉美之行 除溢美之辞别无所获

路透基多1月13日电（记者 Enrique Andres Pretel）---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德周五结束拉美四国之行，期间收获各国的溢美之辞，但并未就这些国家助其减轻西方制裁取得明确承诺。

艾哈迈迪-内贾德访问的四个国家为委内瑞拉、尼加拉瓜、古巴和厄瓜多尔。本次访问取得的有限成果，强调了这一观点，即伊朗需要依靠中国或俄罗斯这样的外交大国，助其抵挡西方对其实施第一次威胁到其石油收入的更严厉制裁。

以委内瑞拉总统查韦斯为首的拉美国家主要左翼领导人，为伊朗发展核能的权利辩护，并抨击美国对伊朗更严厉制裁措施的企图。

但在表达他们一致的“反帝国主义”情怀并对艾哈迈迪-内贾德大加称赞的同时，这四国几乎未在以用现金或燃料援助的方式助其抵御制裁上作任何表示。

政治风险咨询机构Eurasia Group的Risa Grais-Targow说：“逐个访问他在该地区的夥伴，只是一种外交表演，是为提醒观看这场表演的人，伊朗与拉美国家仍有关系。”

艾哈迈迪-内贾德从查韦斯处获得最热烈欢迎，查韦斯嘲讽外界对伊朗正打造核武器的指责。他随後分别会见了尼加拉瓜总统奥尔特加、古巴领导人劳尔·卡斯特罗和厄瓜多尔总统科雷亚。

与艾哈迈迪-内贾德此前一次拉美之行相比，行程中缺少了巴西，因为巴西新政府同伊朗保持了距离。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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