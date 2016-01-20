哈梅内伊欢迎对伊制裁解除 但称伊朗仍应对美国保持警惕

伊朗最高领袖哈梅内伊周二欢迎国际社会解除对伊制裁，但称伊朗仍应对美国保持警惕。伊朗国家电视台报导称，哈梅内伊致信总统鲁哈尼，就伊核协议执行表示祝贺。伊核协议执行后，美国、欧盟和联合国解除了对伊制裁。哈梅内伊表示：“我重申，在这个（核）问题以及其他问题上，有必要对傲慢国家，尤其是美国的欺骗和背信弃义保持警惕。”路透