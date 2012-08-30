哈梅内伊：伊朗永不发展核弹 但会追求核能

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透迪拜8月30日电---伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）在不结盟运动峰会上表示，伊朗永远不会发展核弹，但不会放弃对和平使用核能的追求。
“我们的座右铭是：人人可用核能，全面禁止核武器。伊朗永远不会发展核武器，但却不会放弃和平使用核能的国家权力，”他说道。
伊朗想借主办不结盟运动峰会的机会，抵挡美国因核问题对其从经济及政治方面进行孤立的企图。
西方国家怀疑伊朗的核项目旨在发展核弹，但伊朗对此予以否认。
周三晚，出席不结盟运动峰会的联合国秘书长潘基文对哈梅内伊称，希望伊朗采取切实措施，证明其核项目用於和平用途。
哈梅内伊周四讲话似乎也多次批评联合国安理会，他称安理会用不合逻辑、不公正，像过去一样沦为美国的傀儡，“向世界施加他们的欺凌”。
“当涉及西方利益时，他们（美国）就大谈人权；在对他国进行军事干预时，他们则会大谈民主，”他补充说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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