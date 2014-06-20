哈梅内伊相关Twitter账户称极端分子欲挑起“穆斯林世界的战争”

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜6月19日 - 一个被伊朗问题专家认为是伊朗最高领袖哈梅内伊办公室管理的Twitter账户周四称，逊尼派武装分子希望挑起穆斯林世界的战争。

什叶派国家伊朗一直对自称伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)的武装分子在伊拉克的迅速推进保持警觉，这些武装分子希冀在伊拉克和叙利亚之间重建一个庞大的伊斯兰帝国。

武装分子的迅速推进对什叶派为主的伊拉克的国家团结构成威胁。伊拉克总理马利基呼吁美国提供军事援助。马利基领导的什叶派政府是伊朗的同盟。

@khamenei_ir在Twitter上发布一条英文消息称，这些武装分子想煽动逊尼派和什叶派穆斯林之间的不信任，该目的和“自大的”国家一致。伊朗所说的“自大的”国家通常指美国及其西方盟国和以色列。

消息所指的“Takfiri”武装分子是逊尼派极端分子。

该消息还指出：“穆斯林教徒们应该清楚Takfiri武装分子和自大的国家挑起穆斯林世界战争的共同目的，什叶派和逊尼派都应该保持警觉。”

“Takfiri武装分子的巨大威胁并不是杀害无辜者，虽然这是巨大的罪行。”

“更大的威胁是Takfiri武装分子导致什叶派和逊尼派互相不信任，这和自大国家的目的一样。”

逊尼派国家沙特阿拉伯也曾对本月伊拉克的局势及其对中东安全与和平的威胁表达了忧虑。（完）