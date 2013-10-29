伊朗拟“让利”吸引欧美能源企业--FT

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透10月28日 -金融时报周一报导，伊朗计划向全球企业提供利润更大的合约，以在未来三年为其油田吸引至少1,000亿美元投资。
金融时报一篇文章援引伊朗石油部长顾问MehdiHosseini的话称，伊朗将废除目前的合约“回购”体系；该体系不允许外国企业在伊朗石油项目中预订储量或取得股权。
据该篇文章报导，Hosseini称新的“双赢”式合约正在起草中，“无论是美国还是欧洲”领先企业都将从中受益。双赢式合约细节料将于明年3月在伦敦公布。
伊朗上周表示，如果西方世界减轻对其的制裁，该国将联系老的石油买家并准备降价；在目前全球对石油需求不像进行制裁时那样急需时，伊朗这一举措料将掀起一场争夺市场份额的大战。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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