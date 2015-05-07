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时事要闻 | 2015年 5月 7日 星期四 15:36 BJT

伊朗释放马士基集装箱船及船员--IRNA

路透安卡拉5月7日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周四报导，伊朗已释放一艘马绍尔群岛船籍的集装箱船只Maersk Tigris号及船上人员。

IRNA引述一名知情消息人士称，伊朗港口及运输协会将在几小时后发布声明，公布释放Maersk Tigris号的细节。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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