《独家新闻》伊朗租用由印度国有企业提供保险的船只来运输石油

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新德里1月15日 - 石油业与船运消息人士周二称,由于印度一项保险方案中的漏洞,伊朗国家油轮公司(NITC)得以租用了一艘由印度国有企业提供保险的船只,来支持伊朗石油出口.
欧盟与美国去年对伊朗实施制裁,以迫使其停止核计划,这使伊朗的石油出口减少一半以上.欧盟采取了一系列措施来阻断伊朗出售石油给亚洲主要买家,而禁止为载运伊朗石油的船只提供保险就是措施之一.海运保险企业大多数位于欧洲.
据消息人士透露,NITC租到了印度船运企业Mercator Ltd 旗下的船只Omvati Prem.这艘船去年12月驶离伊朗,为印度炼厂Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd 运送了一笔石油船货.这笔交易采用到岸价.
印度石油部长Panabaaka Lakshmi曾在11月致信议会,回复有关船只保险计划的提问,信中未明确伊朗是否可租用由印度保险公司担保的船只.
在欧盟的制裁生效并打乱伊朗石油运输之后,印度制定了这项保险计划,以维持部分石油运输.印度政府安排的紧急担保方案,愿意是供本地炼厂租用的印度船只使用.
印度航运企业参与这项计划的热情不高,因为保险金额被限制在5,000万美元,Mercator是使用该计划的唯一企业.
另一名消息人士称,Omvati Prem于1月8日在班加罗尔进行了卸货.班加罗尔港口的网站显示该船只抵港时间为1月7日.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。