《独家新闻》伊朗租用由印度国有企业提供保险的船只来运输石油

路透新德里1月15日 - 石油业与船运消息人士周二称,由于印度一项保险方案中的漏洞,伊朗国家油轮公司(NITC)得以租用了一艘由印度国有企业提供保险的船只,来支持伊朗石油出口.

欧盟与美国去年对伊朗实施制裁,以迫使其停止核计划,这使伊朗的石油出口减少一半以上.欧盟采取了一系列措施来阻断伊朗出售石油给亚洲主要买家,而禁止为载运伊朗石油的船只提供保险就是措施之一.海运保险企业大多数位于欧洲.

据消息人士透露,NITC租到了印度船运企业Mercator Ltd 旗下的船只Omvati Prem.这艘船去年12月驶离伊朗,为印度炼厂Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd 运送了一笔石油船货.这笔交易采用到岸价.

印度石油部长Panabaaka Lakshmi曾在11月致信议会,回复有关船只保险计划的提问,信中未明确伊朗是否可租用由印度保险公司担保的船只.

在欧盟的制裁生效并打乱伊朗石油运输之后,印度制定了这项保险计划,以维持部分石油运输.印度政府安排的紧急担保方案,愿意是供本地炼厂租用的印度船只使用.

印度航运企业参与这项计划的热情不高,因为保险金额被限制在5,000万美元,Mercator是使用该计划的唯一企业.

另一名消息人士称,Omvati Prem于1月8日在班加罗尔进行了卸货.班加罗尔港口的网站显示该船只抵港时间为1月7日.(完)