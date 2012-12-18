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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 14:49 BJT

伊朗称准备在霍尔木兹海峡举行军演

伊朗媒体引述伊斯兰革命卫队海军司令Ali Fadavi周一的讲话称，伊朗计划明年3月前在霍尔木兹海峡举行军事演习。霍尔木兹海峡是重要的石油运输通道。伊朗官员经常称，如果遭到军事打击，可能封锁霍尔木兹海峡。图为资料图片。路透

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